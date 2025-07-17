Van'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Van'da meydana gelen üç araçlı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaz, akşam saatlerinde Şabaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil ile iki kapalı kasa kamyonetin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza esnasında trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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