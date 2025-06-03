Van'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. G.A. yönetimindeki 07 D 4651 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa