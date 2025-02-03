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Van'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Değirmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R.B. yönetimindeki 27 ASZ 669 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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