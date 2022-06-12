Van'da trafik kazası: 4 yaralı Van-Gürpınar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Van-Gürpınar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gürpınar karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi. İ.S. yönetimindeki 73 AAJ 468 plakalı Peugeut Partner kapalı kasa kamyonet, yol kenarında bulunan taş duvara çarptı. İhbar sonrası bölgeye jandarma, ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu ve Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim adildi. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Van 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Van'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.