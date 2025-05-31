Van'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.A. yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. isimli şahıslar yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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