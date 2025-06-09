Van'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Van'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar-Başkale karayolu Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FZS 358 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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