Van'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar-Başkale karayolu Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FZS 358 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa