Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin su kanala düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobilin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

