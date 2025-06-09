Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Muradiye-Van yolunda hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muradiye-Van yolunda meydanda geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 ACT 591 plakalı hafif ticari kamyonet ile otomobilinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
California Valisi Newsom: Trump'ı mahkemeye vereceğiz

California Valisi'nden Trump'ı çok kızdıracak sözler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir

Trabzon'da sezona damga vuran yıldız oyuncu Dubai'ye transfer oldu
ABD'de göstericiler, alt geçitte sıkıştırdıkları polislere saldırdı

Göstericiler, köprü altında sıkıştırdıkları polisleri gafil avladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.