Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muradiye-Van yolunda meydanda geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 ACT 591 plakalı hafif ticari kamyonet ile otomobilinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN