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Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Van'da, otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'da otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralı yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Otogar Kavşağı'nda meydanda geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 BF 419 plakalı Citroen marka kapalı kasa kamyonet ile 65 DF 381 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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