Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması

 Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu

Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Arvas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 65 AC 180 plakalı minibüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İlk kez bu kadar netti! Ancelotti tek cümleyle son noktayı koydu
img

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
img

Fenerbahçe'den olay açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Serdar Adalı kimdir? Serdar Adalı kaç yaşında, nereli? Serdar Adalı hayatı ve biyografisi! B1 ehliyeti hangi araçları kullanır? Erzurum okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu? Samsun okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Samsun'da okul yok mu? Rüyada topuklu ayakkabı görmek ne demek? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu? Kırklareli okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Kırklareli'de okul yok mu? Tekirdağ okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Tekirdağ'da okul yok mu? Edirne okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Edirne'de okul yok mu? B1 ehliyet hangi otomobil kullanabilir mi? Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.