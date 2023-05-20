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Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van'da trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Edremit ilçesinde tur minibüsünün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde tur minibüsünün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ELP 689 plakalı Ford Transit marka minibüs, virajı alamayarak yan yaması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit ile Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan yolculardan hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüsün tur minibüsü olduğu ve Bingöl'den geldiği belirtildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit Ford Van 3. Sayfa Haberler

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