Van'da trafik kazası: 3 yaralı
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Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Özalp yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 EBT 70 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile 65 KA 187 Ford Cargo marka kamyon çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa