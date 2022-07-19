Van'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Erciş yolu üzerinde meydana geldi.Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen aracın kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralarılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa