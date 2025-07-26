Van'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - VAN