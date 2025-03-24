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Van'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa bir kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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