Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem

Bu kadarı normal değil! Ege'de 48 saatte yaşanan deprem sayısına bakın
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'koltuk' yanıtı
Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak

"Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak"
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı

Van'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri otopsi için gönderildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saat 18.40 sularında Gevaş ilçesi Yuva Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AEC 894 plakalı hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Van Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
img

Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
img

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı

Sandalyede ölü bulunmuştu! Katilin kimliği hayrete düşürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Kadıköy'de inanılmaz geri dönüş
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.