Van'da Trafik Kazası: 11 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 11 Yaralı
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Erciş ilçesinde hafif ticari kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 ACC 442 hafif ticari araç ile 65 NK 106 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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