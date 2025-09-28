Van'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Tekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 22 ACT 677 ile 27 AIA 705 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN