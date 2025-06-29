Van'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobilin evin duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin bir evin duvarına çarptığı kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ev ve eklentilerinde ise büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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