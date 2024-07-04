Van'ın Erciş ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı bölgeye sevk edilen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN