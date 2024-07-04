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Van'ın Erciş ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı bölgeye sevk edilen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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