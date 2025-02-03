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Van'da Trafik Denetimlerinde 554 Araç Men Edildi

Van'da Trafik Denetimlerinde 554 Araç Men Edildi
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Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 67 bin 913 araç kontrol edildi ve 554 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 11 bin 484 yol kullanıcıına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 554 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine yol kullanıcılarına yönelik 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. 11 bin 484 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, "67 bin 913 araç kontrol edildi, 2 bin 229 sürücü ve araca 8.033.001 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 554 araç trafikten men edildi. 385 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 1.069.185 TL idari para cezası tutanağı tanzim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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