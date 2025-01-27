Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma

Van'da Trafik Denetimlerinde 134 Araç Trafikten Men Edildi

Van'da Trafik Denetimlerinde 134 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 134 araç trafikten men edilirken, 2.523 yolcusuna trafik güvenliği eğitimi verildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 134 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. 2 bin 523 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, "16 bin 345 araç kontrol edildi, 518 sürücü ve araca 2.033.138 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu, 134 araç trafikten men edilmiştir. 78 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 246.556 TL idari para cezası tutanağı tanzim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Talisca Fenerbahçe'de
img

Bu kart durduk yere para kesiyor
img

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.