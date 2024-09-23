Van'da Trafik Denetimleri: 89 Araç Trafikten Men Edildi
Van'da jandarma tarafından yürütülen trafik denetimleri sırasında 89 araç trafikten men edildi. 12 bin 399 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik güvenliği eğitimi verilen 2 bin 63 yol kullanıcısının yanı sıra, 1 milyon 336 bin 926 TL idari para cezası kesildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 89 araç trafikten men edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. 2 bin 63 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiğini ifade edilen açıklamada, "12 bin 399 araç kontrol edildi, 522 sürücü ve araca 1 milyon 336 bin 926 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 89 araç trafikten men edildi. 111 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 219 bin 478 TL idari para ceza tutanağı tanzim edilmiştir" denildi. - VAN
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