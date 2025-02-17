Van'da Trafik Denetimleri: 80 Araç Trafikten Men Edildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 80 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik denetimi icra edildiği belirtildi. 2 bin 842 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, "13 bin 555 araç kontrol edildi, 535 sürücü ve araca 1.949.593 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 80 araç trafikten men edilmiştir. 156 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 472.237 TL TİPCK tutanağı tanzim edilmiştir" denildi. - VAN