Üye Girişi
Haberler

Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 19 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 19 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1 kilo 538,50 gram metamfetamin, 319,08 gram esrar, 4,23 gram bonzai, 3,47 gram eroin, 1,8 gram kokain, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 19 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI 26 OCAK | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? CUMA HUTBESİ 26 OCAK | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! Bugün hangi maçlar var? 26 OCAK SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! Bu akşam hangi takımın var? 26 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Kastamonu otobüs kazasında son durum nedir? Kastamonu otobüs kazası nerede oldu? Kastamonu otobüs kazası nerede oldu? Kastamonu trafik kazasında kaç ölü, yaralı var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 26 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 26 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Ocak Adana'da nerede deprem oldu? Rüyada lüks araba görmek ne demek? Rüyada siyah, kırmızı, beyaz araba görmek ne demek? Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır? pizza nasıl pişirilir? Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç? Aralık burçları neler? Kasım hangi burç? Kasım ayı hangi burçtur? Kasım ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Kasım arası doğanlar hangi burç? Kasım burçları neler? Ekim hangi burç? Ekim ayı hangi burçtur? Ekim ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ekim arası doğanlar hangi burç? Ekim burçları neler? Eylül hangi burç? Eylül ayı hangi burçtur? Eylül ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Eylül arası doğanlar hangi burç? Eylül burçları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title