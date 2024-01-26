Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 19 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1 kilo 538,50 gram metamfetamin, 319,08 gram esrar, 4,23 gram bonzai, 3,47 gram eroin, 1,8 gram kokain, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 19 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN