Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Ele Geçirildi, 22 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 39,69 gram skunk, 23 adet sentetik ecza, 18,64 gram metamfetamin, 6,01 gram sentetik kannabinoid, 4,56 gram esrar, 2,89 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 22 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN