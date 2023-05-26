Van'da 'torbacı' operasyonu düzenleyen Emniyet Müdürlüğü 20 şahsa yasal işlem yaptı

Van'da Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapanlara düzenlediği operasyon kapsamında: "1 adet sentetik ecza, 6,06 gram metamfetamin, 18,89 gram eroin, 4,35 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 20 şahsa yasal işlem yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 20 kişi hakkında da işlem yapıldı.

20 ŞAHSA YASAL İŞLEM YAPILDI