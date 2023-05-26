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Van'da 'torbacı' operasyonu düzenleyen Emniyet Müdürlüğü 20 şahsa yasal işlem yaptı

Van'da 'torbacı' operasyonu düzenleyen Emniyet Müdürlüğü 20 şahsa yasal işlem yaptı

3. Sayfa Haberleri

Van'da Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapanlara düzenlediği operasyon kapsamında: "1 adet sentetik ecza, 6,06 gram metamfetamin, 18,89 gram eroin, 4,35 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 20 şahsa yasal işlem yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 20 kişi hakkında da işlem yapıldı.

20 ŞAHSA YASAL İŞLEM YAPILDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet sentetik ecza, 6,06 gram metamfetamin, 18,89 gram eroin, 4,35 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 20 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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