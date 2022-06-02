Van'da 'torbacı' operasyonu - Haberler

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Van'da 'torbacı' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "26 Mayıs -1 Haziran 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1,07 gram eroin, 36,8 gram metamfetamin, 690 gram esrar, 0,78 gram sentetik kannobinoid ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 17 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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