Van'da 'torbacı' operasyonu - Haberler

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Van'da 'torbacı' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "12-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 36,12 gram eroin, 16,17 gram metamfetamin, 3,68 gram esrar, 0,67 gram kokain ve 7 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 24 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Van, 3. Sayfa, Haberler

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