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Van'da 'torbacı' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "17-23 Mart 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 111,73 gram metamfetamin, 26,08 gram eroin, 2,28 gram esrar, 2,08 gram afyon sakızı, 4 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 15 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da 'torbacı' operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Van, 3. Sayfa, Haberler

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