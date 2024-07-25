Van'da tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NR 922 plakalı Toyota marka otomobille 12 AAG 325 plakalı tır çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN