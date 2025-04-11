Van'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muradiye-Çaldıran karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DEU 24 plakalı tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN