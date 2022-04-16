Van'da terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

VAN (İHA) - Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi kırsalında 14 Nisan tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda tespit edilen sığınakta; 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör, 7 adet tüp ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa