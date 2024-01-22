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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 şahsa yasal işlem

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Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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