Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı

Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışmalar neticesinde 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa