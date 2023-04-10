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Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 20, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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