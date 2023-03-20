Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 32, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN