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Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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