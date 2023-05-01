Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 9, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 12 şahıs olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN