Van'da Terör Operasyonları: 8 Kişi Gözaltına Alındı

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Van'da yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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