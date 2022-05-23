Van'da terör operasyonları: 31 gözaltı - Haberler

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Van'da terör operasyonları: 31 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da terör operasyonları: 31 gözaltı

VAN (İHA) – Van'da FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (İHA) – Van'da FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16–22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 7, PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 23 ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 31 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Haberler

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