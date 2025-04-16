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Van'da Terör Operasyonları: 24 Kişi İşlem Gördü

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Van'da yapılan terör operasyonları sonucunda 24 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve dini istismar eden terör örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 11 olmak üzere toplam 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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