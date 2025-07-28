Van'da Terör Operasyonları: 16 Şahıs Hakkında Yasal İşlem Yapıldı

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Van'da terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 16 şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütleri ile ilgili yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 15, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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