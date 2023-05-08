Van'da terör operasyonları

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 6, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN