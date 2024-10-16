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Van'da Taşlı Sopalı Kavga: Polis Müdahale Etti

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Van'da iki grup arasında çıkan kavga polis tarafından havaya ateş açılarak durduruldu. Olayda yaralıların olduğu bildirildi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Van'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Beşyol Meydanı'ndaki eski defterdarlık binasının boş alanında çıktı. Kimliği belirsiz iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya polis ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti. Kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken, yaralıların olduğu bildirildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - VAN

Van'da Taşlı Sopalı Kavga: Polis Müdahale Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Kavga van

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