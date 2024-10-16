Van'da Taşlı Sopalı Kavga: Polis Müdahale Etti

Van'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Beşyol Meydanı'ndaki eski defterdarlık binasının boş alanında çıktı. Kimliği belirsiz iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya polis ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti. Kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken, yaralıların olduğu bildirildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - VAN