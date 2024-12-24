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Van'da Tasarlayarak Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Van'da Tasarlayarak Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Van'da, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 36 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan T.A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Van'da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 36 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, nitelikli suçlardan uzun süredir aranan suçluların yakalanmalarına yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 'Tasarlayarak öldürme' ve sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" suçlarından 36 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır aranan T.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik JASAT tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde 3 Aralık 2024 tarihinde şüphelinin saklanmakta olduğu Başkale ilçesinde bulunan konutuna düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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