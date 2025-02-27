Van'da Tandır Evinde Yangın Çıktı
Muradiye ilçesinde Cemal Hasar'a ait tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan kışlık yakacaklar kül oldu.
Van'ın Muradiye ilçesinde tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Cemal Hasar isimli vatandaşa ait tandır evinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında tandır evi kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan kışlık yakacaklar kül oldu. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa