Van'da Şüpheli Torba Alarmı

Van'da şüpheli paket alarmı: Fünyeyle patlatılan torbadan turşu bidonu ve kışlık sebze çıktı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde kaldırım kenarına unutulan şüpheli torba polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan torbadan turşu bidonu ve kışlık sebze çıktı.

Edinen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Beşyol Meydanı'nda bulunan Dabbaoğlu Parkı Sıhke Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarına unutulan şüpheli torbayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli torbayı fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli torbanın içinden turşu bidonu ve kışlık sebze çıktı. Polis kapatılan caddeyi tekrar araç ve yaya trafiğine açtı.