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Van'da şüpheli çanta alarmı

Van'da şüpheli çanta alarmı

3. Sayfa Haberleri

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Meskenler Sitesi'nin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli çantadan kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum çıkmaması üzerine cadde trafiğe açıldı. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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