Van'da Suçlulara Operasyon: 86 Kişi Tutuklandı
Van'da polis tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, değişik suçlardan arandığı belirlenen 86 kişi tutuklandı. Yürütülen operasyonlarda 6136 ve 5729 sayılı kanunlara muhalefet eden suç unsurları da ele geçirildi.
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan arandığı tespit edilen ve 256 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında 1-15 Haziran 2025 tarihleri arası Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet tüfek, 38 adet fişek, 1 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise toplam 426 şahıs yakalanmış, 256 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN