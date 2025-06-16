Van'da Suçlulara Operasyon: 86 Kişi Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan arandığı tespit edilen ve 256 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında 1-15 Haziran 2025 tarihleri arası Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet tüfek, 38 adet fişek, 1 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise toplam 426 şahıs yakalanmış, 256 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN